 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 825,00
-0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Economie - Mercredi 17 septembre 2025
information fournie par AOF 16/09/2025 à 17:34

(AOF) - 8h00 au Royaume-Uni

Inflation en août

9h30 en zone euro

Discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE

11h00 en zone euro

Inflation en août

14h30 aux États-Unis

Permis de construire et mises en chantier en août

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole

20h00 aux États-Unis

Décision de politique monétaire de la Fed

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris termine en baisse avant la Fed
    information fournie par AFP 16.09.2025 18:53 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse de 1% mardi, cédant face aux anticipations de baisse des taux de la Banque centrale américaine (Fed) et affectée par la montée de l'euro face au dollar. L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, a perdu 1,00%, soit ... Lire la suite

  • Un accord a été trouvé entre les États-Unis et la Chine concernant TikTok, la version américaine de la plateforme devant selon Washington passer sous contrôle national ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    "Nous avons un accord" pour TikTok, assure Donald Trump
    information fournie par AFP 16.09.2025 18:51 

    Un accord a été trouvé entre les États-Unis et la Chine concernant TikTok, la version américaine de la plateforme devant selon Washington passer sous contrôle national, a déclaré mardi Donald Trump. "Nous avons un accord pour TikTok. J'ai conclu un accord avec ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    "Il y a urgence" : face au vieillissement des Français, les acteurs du grand âge appellent l'Etat à agir
    information fournie par Boursorama avec Media Services 16.09.2025 18:45 

    "On va se retrouver à partir de 2030 face à un défi démographique", a mis en garde Sylvain Rabuel, président du groupe privé DomusVi. Face au vieillissement des Français, qui doit s'accélérer au cours des prochaines années, les secteurs du grand âge sonne l'alerte. ... Lire la suite

  • Le président de Nestlé, Paul Bulcke
    Le président de Nestlé, Paul Bulcke, quitte ses fonctions
    information fournie par Reuters 16.09.2025 18:41 

    Le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé a annoncé mardi que son président Paul Bulcke avait décidé de se retirer et serait remplacé par Pablo Isla le 1er octobre. Le départ de Paul Bulcke intervient seize jours après le limogeage du directeur général du groupe ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank