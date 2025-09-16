Agenda AOF / Economie - Mercredi 17 septembre 2025

(AOF) - 8h00 au Royaume-Uni
Inflation en août
9h30 en zone euro
Discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE
11h00 en zone euro
Inflation en août
14h30 aux États-Unis
Permis de construire et mises en chantier en août
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
20h00 aux États-Unis
Décision de politique monétaire de la Fed
