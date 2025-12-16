Agenda AOF / Economie - Mercredi 17 décembre 2025

(AOF) - 8h00 au Royaume-Uni
Inflation en novembre
10h00 en Allemagne
Indice IFO en décembre
11h00 en zone euro
Inflation en novembre
16h30 aux Etats-Unis
Stocks hebdomadaires de pétrole brut
Le projet de budget de la Sécurité sociale, définitivement adopté mardi, a été largement réécrit par les députés, qui ont amputé une large partie des économies initialement prévues. Suspension de la réforme des retraites, taxe sur les mutuelles, congé de naissance... ... Lire la suite
Le parquet national financier a annoncé mardi demander le renvoi de onze personnes dont Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni-Sarkozy, et la "papesse des paparazzis" "Mimi" Marchand dans l'affaire de la rétractation possiblement monnayée de l'intermédiaire Ziad ... Lire la suite
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées au Bourget en Seine-Saint-Denis, mardi en fin de journée pour rendre hommage à Dan Elkayam, tué à 27 ans dimanche, lors de l'attaque contre des Juifs à Sydney. Parmi l'assemblée, composée de nombreux proches ... Lire la suite
Traque des têtes de réseaux, augmentation de l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogues, hommage à la famille Kessaci: Emmanuel Macron a martelé mardi à Marseille sa détermination à mener la "guerre" contre le narcotrafic. Le déplacement présidentiel ... Lire la suite
