Agenda AOF / Economie - Mercredi 13 août 2025

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Inflation du mois de juillet
16h30 États-Unis
Stocks hebdomadaires de pétrole
Interpellé fin juillet à Paris après s'être fait livrer de la cocaïne chez lui, le président de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina), Laurent Vallet, a été suspendu de ses fonctions mardi par la ministre de la Culture, Rachida Dati. "Ayant pris connaissance ... Lire la suite
Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina), Laurent Vallet, interpellé fin juillet à Paris après s'être fait livrer de la cocaïne chez lui, a été suspendu de ses fonctions par la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé cette dernière mardi. ... Lire la suite
par Dan Catchpole Boeing a annoncé mardi avoir livré 48 avions en juillet, contre 60 en juin et cinq de plus qu'un an plus tôt, soit le plus grand nombre de livraisons du constructeur aéronautique pour la période depuis 2017, lorsqu'il avait livré 58 appareils ... Lire la suite
L'Europe suffoque mardi sous le poids d'une canicule qui s'éternise, une situation propice aux incendies, dont le nombre et l'intensité sont favorisés par le réchauffement climatique et qui se multiplient, notamment dans la péninsule ibérique. Des alertes rouge ... Lire la suite
