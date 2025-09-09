Agenda AOF / Economie - Mercredi 10 septembre 2025

(AOF) - 14h30 aux Etats-Unis
Prix à la production en août
16h00 aux Etats-Uni s
Stocks des grossistes en juillet
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
(AOF) - Alstom (-2,90% à 19,72 euros) Fin de série pour le groupe qui restait sur trois séances de suite en territoire positif. Le titre recule de plus de 8% depuis le début de l'année. AOF - EN SAVOIR PLUS En savoir plus sur Alstom Points-clés - Leader mondial ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations, d'un arrière-plan dans les paragraphes 3 à 8, mise à jour du stock) ... Lire la suite
Le trafic sera perturbé sur de nombreuses lignes ferroviaires en Ile-de-France mercredi, jour du mouvement pour "tout bloquer", le ministre des Transports promettant un important dispositif de sécurité à Paris à la Gare du Nord qui pourrait être ciblée par des ... Lire la suite
L'industrie française, souvent fortement émettrice de gaz à effet de serre, a consacré 3,1 milliards d'euros en 2023 à réduire son impact environnemental, dont 2,7 mds d’investissements, en progression de 16% sur 2022, selon l'Insee mardi. Cet effort d'investissment ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer