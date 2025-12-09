Agenda AOF / Economie - Mercredi 10 décembre 2025

(AOF) - 14h30 aux Etats-Unis
Indice du coût du travail au troisième trimestre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
20h00 aux Etats-Unis
Décision de politique monétaire de la Fed
L'Assemblée nationale a adopté mardi une hausse de l'objectif des dépenses d'assurance maladie (Ondam) en 2026 d'environ 3% au lieu de 2%, proposée par le gouvernement pour tenter d'arracher une majorité sur le budget de la Sécurité sociale. 259 députés ont voté ... Lire la suite
Peu avant le vote incertain du budget de la Sécu, le gouvernement a décidé mardi de renoncer à un article sur la fixation des tarifs médicaux, visant à limiter des situations de rentabilité excessive, qui provoquait la colère des médecins libéraux. Dans sa version ... Lire la suite
"Je suis brûlée à l'intérieur": Asma*, victime d'une tentative d'immolation en 2021 à Nice, a livré mardi le récit glaçant de l'attaque et de ses conséquences devant la cour d'assises d'appel du Var où son ex-mari risque la réclusion à perpétuité. Elle a 42 ans, ... Lire la suite
La Cour des comptes, mise en cause par le député UDR Charles Alloncle au sujet de son récent rapport sur France Télévisions, a réaffirmé mardi son indépendance dans une rare mise au point, à la veille d'une audition clé à l'Assemblée nationale. La présidente de ... Lire la suite
