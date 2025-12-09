 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Mercredi 10 décembre 2025
information fournie par AOF 09/12/2025 à 17:46

(AOF) - 14h30 aux Etats-Unis

Indice du coût du travail au troisième trimestre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

20h00 aux Etats-Unis

Décision de politique monétaire de la Fed

