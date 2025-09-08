Agenda AOF / Economie - Mardi 9 septembre 2025

(AOF) - 8h45 en France
Production industrielle en juillet
16h00 aux Etats-Unis
Révision annuelle des chiffres de l'emploi
Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, à l'issue d'une séance portée par la perspective de baisse des taux de la banque centrale américaine après la publication, la semaine dernière, de signaux d'affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis. ... Lire la suite
Si les exportations françaises sont traditionnellement tournées vers le Moyen Orient et l'Asie, en 2024 60% des prises de commandes ont été le fait de pays européens. La France a exporté pour 21,6 milliards d'euros d'armement en 2024 -"deuxième meilleure performance ... Lire la suite
(Zonebourse.com) - Stellantis rapporte que sa marque Opel a dévoilé en première mondiale la Corsa GSE Vision Gran Turismo et le nouveau Mokka GSE à l'occasion du IAA Mobility de Munich, soit l'un des plus grands salons automobiles au monde. Dans le détail, le constructeur ... Lire la suite
par Gianluca Lo Nostro (Reuters) -Le parquet de Paris a ouvert en juin dernier une information judiciaire contre Philips des chefs de tromperie aggravée et non signalement d'incident pouvant entrainer la mort, dans le cadre d'une enquête sur les respirateurs du ... Lire la suite
