Agenda AOF / Economie - Mardi 9 décembre 2025

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Balance commerciale en octobre
14h15 aux Etats-Unis
Variation hebdomadaire de l'emploi ADP
16h00 aux Etats-Unis
Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé sans direction dans un climat de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tard cette semaine et alors que la hausse des rendements obligataires a pesé sur les marchés d'actions. ... Lire la suite
Dans une France agricole affaiblie, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a pris un ton martial lundi pour appeler l'ensemble de la chaîne alimentaire "à agir" face à "la guerre agricole" qui "se prépare", en lançant des conférences destinées à définir une ... Lire la suite
Spie annonce l'acquisition de Cyqueo en Allemagne. Cette opération permet à Spie d'élargir son portefeuille dans le secteur en pleine croissance de la cybersécurité. Cyqueo, basé à Munich, est un fournisseur de solutions spécialisé en cybersécurité. L'entreprise ... Lire la suite
Brigitte Macron a qualifié de "sales connes" des militantes féministes qui ont interrompu samedi un spectacle de l'humoriste Ary Abittan, selon une vidéo publiée lundi, l'entourage de l'épouse du chef de l'Etat évoquant "une critique de la méthode radicale employée" ... Lire la suite
