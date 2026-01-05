 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Mardi 6 janvier 2026
information fournie par AOF 05/01/2026 à 17:28

(AOF) - 8h45 en France

Inflation en décembre

9h50 en France

Indice PMI Composite S&P Gobal en décembre

9h55 en Allemagne

Indice PMI Composite S&P Global en décembre

10h00 en zone euro

Indice PMI Composite S&P Global en décembre

14h00 en Allemagne

Inflation en décembre

15h45 aux Etats-Unis

Indice PMI Compostie S&P Global en décembre

