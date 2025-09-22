Agenda AOF / Economie - Mardi 23 septembre 2025

(AOF) - 9h15 en France
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre
9h30 en Allemagne
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre
10h00 en zone euro
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre
15h45 aux Etats-Unis
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer