information fournie par AOF • 22/09/2025 à 18:03

Agenda AOF / Economie - Mardi 23 septembre 2025

(AOF) - 9h15 en France

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre

9h30 en Allemagne

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre

10h00 en zone euro

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre

15h45 aux Etats-Unis

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre