Agenda AOF / Economie - Mardi 2 décembre 2025

(AOF) - 11h00 en zone euro
Inflation en novembre
Taux de chômage en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Dépenses de construction en octobre
Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre
Les socialistes, interlocuteurs de premier plan du Premier ministre dans les discussions sur les budgets, ont assuré lundi se rapprocher d'un compromis sur celui de la Sécurité sociale qui revient à l'Assemblée à partir de mardi. Le premier secrétaire du PS Olivier ... Lire la suite
Volodymyr Zelensky, sous forte pression politique et diplomatique, a reçu lundi un soutien appuyé d'Emmanuel Macron qui a redit la mobilisation des Européens pour obtenir "une paix juste et durable" à la veille d'une rencontre entre l'envoyé américain Steve Witkoff ... Lire la suite
Jouant la carte de l'apaisement après des années de tensions et de guerre des prix, grande distribution et industrie agroalimentaire démarrent lundi leurs traditionnelles négociations commerciales, aidées par la signature d'une charte et par une "inflation modérée". ... Lire la suite
Dans ce numéro de l'Actu Bourse, Philippe Gélin, président du directoire de LDC vient présenter les résultats semestriels du groupe agroalimentaire. Il revient également sur les trente ans d'histoire boursière de la société et trace les ambitions de LDC pour les ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer