Agenda AOF / Economie - Mardi 16 décembre 2025 -
information fournie par AOF 15/12/2025 à 17:44

(AOF) - 8h00 au Royaume-Uni

Taux de chômage en octobre

9h15 en France

Indice PMI Composite S&P Global en décembre

9h30 en Allemagne

Indice PMI Composite S&P Global en décembre

10h00 en zone euro

Indice PMI Composite S&P Global en décembre

11h00 en Allemagne

Indice Zew en décembre

11h00 en zone euro

Balance commerciale en octobre

Indice Zew en décembre

14h30 aux Etats-Unis

Rapport sur l'emploi en novembre

Ventes au détail en octobre

Permis de construire et mises en chantier en novembre

15h45 aux Etats-Unis

Indice PMI Composite de S&P Global en décembre

