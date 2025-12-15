Agenda AOF / Economie - Mardi 16 décembre 2025

(AOF) - 8h00 au Royaume-Uni
Taux de chômage en octobre
9h15 en France
Indice PMI Composite S&P Global en décembre
9h30 en Allemagne
Indice PMI Composite S&P Global en décembre
10h00 en zone euro
Indice PMI Composite S&P Global en décembre
11h00 en Allemagne
Indice Zew en décembre
11h00 en zone euro
Balance commerciale en octobre
Indice Zew en décembre
14h30 aux Etats-Unis
Rapport sur l'emploi en novembre
Ventes au détail en octobre
Permis de construire et mises en chantier en novembre
15h45 aux Etats-Unis
Indice PMI Composite de S&P Global en décembre
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer