Agenda AOF / Economie - Mardi 13 janvier 2026

(AOF) - 14H30 aux Etats-Unis
Taux d'inflation en décembre
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements neufs en octobre
Le ministère de l'Economie a affirmé lundi n'avoir reçu "aucune demande" d'autorisation préalable d'investissement étranger de la part du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly concernant la biotech française Abivax , démentant un article de La Lettre. "Aucune ... Lire la suite
Le projet de loi-cadre sur les transports prévoit d'utiliser une partie des recettes des concessions autoroutières pour financer des infrastructures de transports, a indiqué lundi le ministère des Transports. A l'issue des contrats de concession actuels — dont ... Lire la suite
Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH , a été installé lundi à l'Académie des sciences morales et politiques Le milliardaire avait été élu en décembre 2024 au fauteuil numéro un de la section "Economie politique, statistique et finances" auparavant ... Lire la suite
Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé lundi le départ surprise de son patron, Dolf van den Brink, alors que l'entreprise fait face à un recul de ses ventes dans un contexte économique morose. "Après près de six ans à la tête de Heineken, durant lesquels il ... Lire la suite
