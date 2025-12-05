Agenda AOF / Economie - Lundi 8 décembre 2025

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Production industrielle en octobre
10h30 en zone euro
Indice Sentix de la confiance des consommateurs en décembre
par Foo Yun Chee La Commission européenne a infligé vendredi une amende de 120 millions d'euros au réseau social X d'Elon Musk pour avoir enfreint les règles de l'Union européenne (UE) en matière de contenu en ligne. Il s'agit de la première sanction de ce type ... Lire la suite
par Ariane Luthi et Oliver Hirt Le gouvernement suisse est prêt à assouplir en partie la réglementation bancaire sur les fonds propres en vertu de laquelle UBS devra renforcer ses liquidités d'un montant pouvant atteindre 24 milliards de dollars (20,62 milliards ... Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé la semaine sans élan vendredi, après la publication de l'inflation américaine en septembre qui a conforté les attentes des investisseurs d'une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le CAC 40 est resté stable ... Lire la suite
La Cour d'appel de Paris a donné raison vendredi à la direction d'Altice France, maison mère de SFR, au sujet de son opération de réduction de dette, à laquelle s'opposaient le CSE et deux syndicats. Dans une décision rendue vendredi et consultée par l'AFP, la ... Lire la suite
