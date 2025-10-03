Agenda AOF / Economie - Lundi 6 octobre 2025

(AOF) - 10h30 en zone euro
Indice Sentix du sentiment des investisseurs en octobre
11h00 en zone euro
Ventes au détail en août
La personnalité et le parcours du réfugié politique soudanais de 35 ans, accusé d'avoir tué trois jeunes garçons à l'arme blanche dans le centre-ville d'Angers une nuit de juillet 2022, ont été analysés vendredi, au premier jour de son procès devant les assises ... Lire la suite
Les dépenses dans l'IA explosent et devraient atteindre dans le monde environ 1.500 milliards de dollars en 2025, selon le cabinet américain Gartner, puis plus de 2.000 en 2026, soit près de 2% du PIB mondial. Ces investissements astronomiques posent question quant ... Lire la suite
Aux États-Unis, le shutdown risque de priver la Fed de la visibilité nécessaire sur le marché de l'emploi avant sa prochaine réunion de politique monétaire, mais de nouvelles baisses de taux sont néanmoins attendues. En Europe, Christine Lagarde estime que les ... Lire la suite
Malgré son plan de relance nommé PhoenIKKS, la marque de mode IKKS n'est pas parvenue à se redresser et a été placée en redressement judiciaire, une menace pour les quelque 1.000 emplois du groupe dans un contexte de marché morose. "C'est dommage", réagit auprès ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer