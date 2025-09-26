Agenda AOF / Economie - Lundi 29 septembre 2025

(AOF) - 11h00 en zone euro
Climat des affaires en septembre
Confiance des consommateurs en septembre
16h00 aux États-Unis
Promesses de ventes de logements en août
Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est engagé vendredi à présenter un projet de budget "robuste" pour 2026, évoquant des économies sur le train de vie de l'Etat et écartant toute austérité ou "régression sociale". "Je présenterai un projet robuste aux alentours ... Lire la suite
par Bertrand De Meyer Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi malgré une nouvelle salve de droits de douane imposés par Donald Trump, notamment dans le secteur pharmaceutique. À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,89% à 7.864,75 points, tandis que ... Lire la suite
Le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pas souhaité commenter vendredi la condamnation à de la prison ferme de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, évoquant toutefois la possibilité d'un débat au Parlement sur la mesure controversée d'exécution ... Lire la suite
(AOF) - Atos (-4,81% à 48,93 euros) Atos a signé une deuxième séance de suite dans le rouge alors que le titre grimpe de plus de 90% depuis le début de l'année. Mercredi, Atos a annoncé avoir remporté un important contrat de cybersécurité auprès de la Commission ... Lire la suite
