Agenda AOF / Economie - Lundi 27 octobre 2025

(AOF) - 11h00 en Allemagne
Indice Ifo du climat des affaires en Allemagne
14h30 aux Etats-Unis
Commandes de biens durables en septembre
(AOF) - Mersen (-18,26% à 23,05 euros) Mersen a lourdement chuté ce vendredi après avoir dévoilé des revenus en baisse organique de 4,3%, à 285 millions d'euros, pour le compte du troisième trimestre. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'affiche en baisse de ... Lire la suite
(AOF) - Accor (+7,04% à 45,18 euros) Le groupe hôtelier a signé la meilleure performance de l'indice phare de la place parisienne après la publication de son point d'activité trimestriel, le relèvement d'un objectif financier et la possible cotation en bourse de ... Lire la suite
La valorisation du portefeuille de participations de l’État français atteignait 209,1 milliards d'euros à la mi-2025, en augmentation de 16,4% sur un an, selon un rapport de l'Agence des participations de l'Etat (APE) diffusé vendredi. L'APE, bras armé du gouvernement ... Lire la suite
Le Sénat s'apprête à lancer une commission d'enquête parlementaire sur les marges de la grande distribution, à l'initiative des Ecologistes qui annoncent vendredi vouloir faire la lumière sur le "manque de transparence" du secteur. "Alors que les Françaises et ... Lire la suite
