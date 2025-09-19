Agenda AOF / Economie - Lundi 22 septembre 2025

(AOF) - 16h00 en zone euro
Indice de confiance des consommateurs en septembre
La présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse a été entendue vendredi dans l'enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics au conseil régional, a indiqué à l'AFP son entourage, confirmant une information de Mediapart. Dans l'immédiat, ... Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé stable vendredi, les investisseurs digérant une semaine riche en décisions de politique monétaire, dont la première baisse de taux de l'année de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, ... Lire la suite
par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé vendredi sur de faibles variations et Wall Street était quasiment stable à mi-séance après des prises de bénéfice au lendemain des records affichés par les indices américains sur fond de baisse des taux directeurs ... Lire la suite
La réaction du bitcoin à la première baisse de taux de la Réserve fédérale depuis décembre est restée limitée. Les prix sont globalement inchangés depuis trois mois, tandis que la volatilité s'est contractée autour de 26%. Contrairement aux précédents cycles d'assouplissement, ... Lire la suite
