Agenda AOF / Economie - Lundi 22 décembre 2025

(AOF) - 8h00 au Royaume-Uni
PIB au troisième trimestre
Le gouvernement a annoncé vendredi soir faire appel de la décision du tribunal judiciaire de Paris, qui a rejeté la demande de l'Etat de blocage provisoire du site Shein en France, jugeant la mesure "disproportionnée" après le retrait volontaire des produits illicites ... Lire la suite
"Il faut vraiment que Noël puisse se faire (...) j'appelle à cet apaisement, le Premier ministre a dit qu'il recevrait à nouveau tous les syndicats début janvier, donc le fil n'est pas rompu", déclare la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.
Les appels à une "trêve de Noël" se multiplient après l'annonce du report de l'accord UE-Mercosur et les syndicats agricoles, reçus vendredi à Matignon, sont partagés sur la suite des blocages pour protester contre la gestion gouvernementale de la dermatose bovine. ... Lire la suite
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, alors que les investisseurs ont analysé une série d'annonces de politique monétaire. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,01% à 8.151,38 points. A Francfort, le Dax a avancé de 0,40% et à Londres, le ... Lire la suite
