Agenda AOF / Economie - Lundi 1er septembre 2025
information fournie par AOF 29/08/2025 à 17:52

(AOF) - 9h50 en France

Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août

9h55 en Allemagne

Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août

10h00 en zone euro

Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août

11h00 en zone euro

Taux de chômage en juillet

Marchés américains fermés pour le Labor Day

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

