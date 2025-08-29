Agenda AOF / Economie - Lundi 1er septembre 2025

(AOF) - 9h50 en France
Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août
9h55 en Allemagne
Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août
10h00 en zone euro
Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août
11h00 en zone euro
Taux de chômage en juillet
Marchés américains fermés pour le Labor Day
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer