Agenda AOF / Economie - Lundi 13 octobre 2025

(AOF) - 13h00 aux Etats-Unis
Dépenses de construction en août
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de grossistes en août
La Bourse de New York se replie vendredi, plombée par la menace du président des Etats-Unis Donald Trump de lancer une augmentation "massive" des droits de douane américains visant les produits chinois. D'abord en hausse depuis l'ouverture de la séance boursière ... Lire la suite
Visé depuis août par des sanctions américaines, le juge français de la Cour pénale internationale (CPI) Nicolas Guillou a témoigné vendredi des difficultés auxquelles il était confronté dans sa vie quotidienne et appelé les magistrats à "tenir" face aux atteintes ... Lire la suite
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse vendredi, les déclarations du président Donald Trump sur la possibilité d'imposer des droits de douane massifs sur les importations chinoises s'ajoutant à l'inquiétude suscitée par la situation ... Lire la suite
Emmanuel Macron nommera un Premier ministre "dans les prochaines heures", mais pas de gauche, ont rapporté vendredi des chefs de parti après une réunion de crise à l'Elysée qui a "sidéré" la gauche, déçue par l'absence de "réponse claire" notamment sur les retraites. ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer