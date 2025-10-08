Agenda AOF / Economie - Jeudi 9 octobre 2025

(AOF) - 8h en Allemagne
Balance commerciale du mois d'août
12h en Zone euro
Minutes de la dernière réunion de la BCE
Le Conseil d'Administration de Sodexo annonce la nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général du Groupe. Thierry Delaporte prendra ses fonctions le 10 novembre 2025. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de Présidente du Conseil ... Lire la suite
Sopra Steria a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Le conseil d’administration a engagé le processus de succession et réaffirmé sa confiance dans l’équipe de direction ... Lire la suite
Le Covid, qui donne depuis plusieurs semaines des signes de reprise en France, n'a pas perturbé pour l'heure le système de soins, a déclaré mercredi l'agence de santé publique, qui note que les indicateurs restent "stables" mais appelle à la "vigilance". Ce début ... Lire la suite
Le projet, estimé à 1,4 milliard d'euros, consiste en la création d'une interconnexion sous-marine d'une capacité de 2.000 mégawatts (MW) reliant les réseaux électriques de la France et de l'Angleterre. La préfecture de Seine-Maritime a annoncé mercredi 8 octobre ... Lire la suite
