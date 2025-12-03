Agenda AOF / Economie - Jeudi 4 décembre 2025

(AOF) - 11h00 en zone euro
Ventes au détail en octobre
14h30 aux États-Unis
Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage
Balance commerciale en octobre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Des centaines de salariés inquiets chez Brandt, groupe centenaire d'électroménager, sont suspendus à une décision de justice désormais attendue le 11 décembre sur l'avenir de ce fleuron industriel français en grandes difficultés financières. "On subit, c'est l'inquiétude ... Lire la suite
Maylis Daubon a été condamnée à 30 années de réclusion criminelle pour avoir empoisonné ses deux filles, dont l'une est morte, et avoir voulu faire assassiner son ex-mari, mercredi devant la cour d'assises des Landes. À Mont-de-Marsan, l'accusée âgée de 53 ans ... Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé atone mercredi, prise entre les attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) après la publication d'un rapport sur l'emploi privé américain, et en l'absence de nouvelles avancées des négociations pour la paix ... Lire la suite
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a vanté jeudi "la très solide" relation entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, au premier jour de la visite d'Etat du président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui avait auparavant été accueilli par le roi Charles III. ... Lire la suite
