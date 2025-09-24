 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Agenda AOF / Economie - Jeudi 25 septembre 2025
information fournie par AOF 24/09/2025 à 18:30

(AOF) - 8h00 en Allemagne

Indice de confiance des consommateurs Gfk en septembre

8h45 en France

Moral des ménages en septembre

Dette trimestrielle au sens de Maastricht au deuxième trimestre 2025

9h30 en Suisse

Décision de politique monétaire de la Banque nationale Suisse

10h00 en France

Evolution de la masse monétaire M3 en août

14h30 aux Etats-Unis

Troisième estimation du PIB au deuxième trimestre

Commandes de biens durables en août

Inscriptions hebdomadaires au chômage

16h00 aux Etats-Unis

Ventes de logements anciens en août

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

