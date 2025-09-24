Agenda AOF / Economie - Jeudi 25 septembre 2025

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Indice de confiance des consommateurs Gfk en septembre
8h45 en France
Moral des ménages en septembre
Dette trimestrielle au sens de Maastricht au deuxième trimestre 2025
9h30 en Suisse
Décision de politique monétaire de la Banque nationale Suisse
10h00 en France
Evolution de la masse monétaire M3 en août
14h30 aux Etats-Unis
Troisième estimation du PIB au deuxième trimestre
Commandes de biens durables en août
Inscriptions hebdomadaires au chômage
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements anciens en août
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
