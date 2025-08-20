 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 992,00
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Economie - Jeudi 21 août 2025
information fournie par AOF 20/08/2025 à 17:49

(AOF) - 9h15 en France

Indice PMI Composite en août

Indice PMI Services en août

9h30 en Allemagne

Indice PMI Composite en août

Indice PMI Services en août

10h en zone euro

Indice PMI Composite en août

Indice PMI Services en août

14h30 aux Etats-Unis

Inscription au chômage

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie

15h45 aux Etats-Unis

Indice PMI manufacturier en août

Indice PMI services en août

16h en zone euro

Confiance des consommateurs en Août

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

