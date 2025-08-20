Agenda AOF / Economie - Jeudi 21 août 2025

(AOF) - 9h15 en France
Indice PMI Composite en août
Indice PMI Services en août
9h30 en Allemagne
Indice PMI Composite en août
Indice PMI Services en août
10h en zone euro
Indice PMI Composite en août
Indice PMI Services en août
14h30 aux Etats-Unis
Inscription au chômage
Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie
15h45 aux Etats-Unis
Indice PMI manufacturier en août
Indice PMI services en août
16h en zone euro
Confiance des consommateurs en Août
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer