Agenda AOF / Economie - Jeudi 20 novembre 2025
information fournie par AOF 19/11/2025 à 17:23

(AOF) - 8h00 en Allemagne

Prix à la production industrielle en octobre

14h30 aux États-Unis

Rapport sur l'emploi pour septembre

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour novembre

Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage

16h00 en zone euro

Confiance des consommateurs en novembre

16h00 aux États-Unis

Ventes de logements anciens en octobre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

