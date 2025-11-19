Agenda AOF / Economie - Jeudi 20 novembre 2025

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Prix à la production industrielle en octobre
14h30 aux États-Unis
Rapport sur l'emploi pour septembre
Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour novembre
Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage
16h00 en zone euro
Confiance des consommateurs en novembre
16h00 aux États-Unis
Ventes de logements anciens en octobre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
