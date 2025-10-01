Agenda AOF / Economie - Jeudi 2 octobre 2025

(AOF) - 11h00 en zone euro
Taux de chômage en août
14h30 aux Etats-Unis
Inscriptions hebdomadaires au chômage
16h00 aux Etats-Unis
Commandes de biens durables en août
Commandes à l'industrie en août
16h30 aux Etats-Unis
Stocks de gaz naturel
