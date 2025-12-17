Agenda AOF / Economie - Jeudi 18 décembre 2025

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en décembre
Inscriptions hebdomadaires au chômage
16h30 aux Etats-Unis
Stocks de gaz naturel
information fournie par Boursorama avec AFP•17.12.2025•18:04•
L'assureur allemand Allianz a annoncé mercredi la nomination d'un nouveau directeur général pour sa filiale française, Rémi Saucié. Ce dernier remplacera à compter de février Fabien Wathlé, directeur général d'Allianz France depuis début 2021. Rémi Saucié, 46 ans, ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•17.12.2025•18:03•
La France pourrait connaître un rebond de croissance en 2026, sans qu'il ne bénéficie toutefois à l'emploi, tandis que l'inflation pourrait un peu accélérer, selon l'Insee, qui souligne les incertitudes liées au budget et au contexte international. "Malgré quelques ...
Lire la suite
L'ancien Premier ministre (LR), François Fillon, s'élève contre un "barrage républicain" contre le RN, estimant que ce serait "un déni de démocratie", et assure qu'il "démissionnerait" s'il se trouvait "à la place" d'Emmanuel Macron, dans un entretien mis en ligne ...
Lire la suite
Les marchés boursiers européens ont terminé sans direction commune mercredi, indécis à la veille de la dernière réunion de la BCE de l'année et de la publication des chiffres sur l'inflation américaine en novembre. Paris a perdu 0,25% et Francfort 0,45%. Milan ...
Lire la suite
