Agenda AOF / Economie - Jeudi 18 décembre 2025 -
information fournie par AOF 17/12/2025 à 17:14

(AOF) - 13h00 au Royaume-Uni

Décision de la BoE

14h15 en zone euro

Décision de la BCE

14h30 aux Etats-Unis

Inflation en novembre

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en décembre

Inscriptions hebdomadaires au chômage

16h30 aux Etats-Unis

Stocks de gaz naturel

