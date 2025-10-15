Agenda AOF / Economie - Jeudi 16 octobre 2025

(AOF) - 8h00 au Royaume-Uni
PIB annuel en août
11h00 en zone euro
Balance commerciale en août
14h30 aux Etats-Unis
Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en octobre
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
18h00 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
