Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Agenda AOF / Economie - Jeudi 16 décembre 2021 information fournie par AOF • 15/12/2021 à 17:09



(AOF) - 8h45 en France

Climat des affaires en décembre



9h15 en France

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en décembre



9h30 en Allemagne

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en décembre



10h00 en zone euro

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en décembre



11h00 en zone euro

Balance commerciale en octobre



13h00 au Royaume-Uni

Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre



13h45 en zone euro

Décision de politique monétaire de la BCE



14h30 aux Etats-Unis

Permis de construire et mises en chantier en novembre

Inscriptions hebdomadaires au chômage

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en décembre



15h15 aux Etats-Unis

Production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en novembre



15h45 aux Etats-Unis

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en décembre