Agenda AOF / Economie - Jeudi 15 janvier 2026
information fournie par AOF 14/01/2026 à 17:59

(AOF) - 8h00 au Royaume-Uni

Production industrielle en novembre

8h45 en France

Inflation en décembre

11h00 en zone euro

Balance commerciale en novembre

Production industrielle en novembre

14h30 aux Etats-Unis

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en janvier

Inscriptions hebdomadaires au chômage

Ventes de grossistes en novembre

16h30 aux Etats-Unis

Stocks de gaz naturel

