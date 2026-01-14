Agenda AOF / Economie - Jeudi 15 janvier 2026

(AOF) - 8h00 au Royaume-Uni
Production industrielle en novembre
8h45 en France
Inflation en décembre
11h00 en zone euro
Balance commerciale en novembre
Production industrielle en novembre
14h30 aux Etats-Unis
Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en janvier
Inscriptions hebdomadaires au chômage
Ventes de grossistes en novembre
16h30 aux Etats-Unis
Stocks de gaz naturel
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer