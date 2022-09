Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas: un partenariat dans les plateformes numériques information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 12:27









(CercleFinance.com) - Le groupe d'assurances Ageas, basé en Belgique, a annoncé mardi qu'il allait s'associer à l'entreprise technologique eBaoTech afin de mettre en oeuvre sa stratégie de plateformes numériques.



Dans un communiqué, Ageas indique avoir choisi la plateforme InsureMO d'eBaoTech pour sa transformation numérique dans le cadre de sa stratégie 'Impact24' visant à explorer et à investir dans de nouveaux moteurs de croissance.



L'assureur a prévu de s'appuyer sur cette plateforme en tant que service ('PaaS') pour croître via les canaux 'B2B2C' (vente de produits d'assurance vie et non-vie via des intermédiaires non-assurance, NDLR) tout en améliorant son agilité opérationnelle et en augmentant la connectivité de son écosystème.





Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles +0.56%