Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ageas: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Ageas prend plus de 2% à Bruxelles sur fond de propos favorables d'UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre', avec un objectif de cours redressé de 37 à 41 euros sur le titre de la compagnie d'assurance belge.



Le broker justifie son relèvement de position par une diminution des inquiétudes concernant le flux de trésorerie disponible et la solvabilité en Chine. 'La valorisation est correcte avec une cible de 41 euros et un rendement tout compris de 10%', poursuit-il.





Valeurs associées AGEAS 44,34 EUR Euronext Bruxelles +1,74%