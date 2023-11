Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas: soutenu par le conseil acheteur de Berenberg information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - L'action Ageas signe la deuxième plus forte hausse de l'indice BEL 20 vendredi à la Bourse de Bruxelles après que Berenberg a maintenu son conseil acheteur sur la valeur, voyant trois raisons de ramasser le titre.



A 15h30, le titre de l'assureur belge gagne ainsi 1,8%, à comparer avec un recul de 0,2% pour le BEL.



Dans une note de recherche, Berenberg évoque trois éléments de nature à justifier l'achat du titre, à savoir (1) la reprise de la croissance de l'assurance-vie en Chine, (2) le redressement de l'activité d'assurance auto en Grande-Bretagne et (3) le niveau élevé du rendement du dividende, qui devrait encore continuer à progresser de son point de vue.



'De surcroît, Ageas est le leader de son marché domestique, la Belgique', rappelle le bureau d'études, qui ajoute qu'à l'occasion de sa dernière journée d'investisseurs, tenue mardi, le groupe d'assurance a fait part de son intention d'augmenter son dividende entre 6% et 10% par an.





