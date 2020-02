Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas : résultat net en hausse de 21% en 2019 Cercle Finance • 19/02/2020 à 07:44









(CercleFinance.com) - Ageas publie un résultat net de 979 millions d'euros au titre de 2019, contre 809 millions l'année précédente, grâce à la bonne performance en non-vie en Belgique et en Europe continentale, ainsi qu'à l'activité vie en Asie. 'L'encaissement du groupe a également atteint un niveau record. Connect21, notre nouveau plan stratégique, a pris un excellent départ en atteignant tous ses objectifs à l'exception d'un seul, mais sur lequel l'écart se resserre', souligne le CEO Bart De Smet. Sur ces bases, la compagnie d'assurance belge propose un dividende en numéraire en augmentation de 20% à 2,65 euros, représentant un ratio d'attribution de 50% 'sur un résultat record et totalement en accord avec sa politique de dividende'.

