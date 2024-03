Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ageas: projet d'acquisition de Direct Line abandonné information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - Ageas gagne près de 2% à Bruxelles, l'assureur ayant annoncé vendredi soir qu'il ne fera pas d'offre pour Direct Line Insurance Group, après les échecs de deux tentatives récentes d'établir un dialogue avec le conseil d'administration de ce groupe britannique.



Le groupe belge explique qu'il 'n'a pas été en mesure d'identifier des éléments supplémentaires sur la base des informations publiques disponibles qui justifieraient des ajustements significatifs aux termes de son offre éventuelle'.



'Ageas continue de croire en l'attractivité sous-jacente et les opportunités futures du secteur des assurances pour les particuliers au Royaume-Uni et le rôle d'Ageas UK dans ce marché, étayées par sa transformation réussie au cours des dernières années', poursuit-il.





Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles +1.82%