ageas: programme de rachats d'actions avec les semestriels

(CercleFinance.com) - ageas bondit de plus de 5% à Bruxelles après l'annonce, à l'occasion de sa publication semestrielle, d'un acompte sur dividende brut en espèces de 1,50 euro par action, ainsi que du lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.



Pour les six premiers mois de 2024, la compagnie d'assurance belge affiche un résultat opérationnel net de 613 millions d'euros, soit un rendement des capitaux propres de 16,4%, 'alimenté par d'excellents résultats d'assurance tant en vie qu'en non-vie'.



Ses encaissements ont augmenté de 14% à 10,2 milliards d'euros, dont des hausses de 10% en vie, sous l'effet d'une croissance solide en Asie et d'une reprise soutenue en Europe, et de 23% en non-vie, avec une croissance dans toutes les branches d'activité.



'Nous sommes bien positionnés pour maintenir notre objectif d'un résultat opérationnel net entre 1,2 et 1,25 milliard euros pour l'ensemble de l'exercice', affirme son CEO Hans De Cuyper, convaincu aussi d'atteindre tous les objectifs fixés dans le cadre d'Impact24.





