Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas : programme de rachat d'actions 2019-20 achevé Cercle Finance • 07/08/2020 à 10:27









(CercleFinance.com) - Ageas annonce avoir achevé le 5 août, son programme de rachat d'actions annoncé le 7 août 2019, au cours duquel il a procédé au rachat de 4.926.363 actions, représentant 2,53% du total des actions en circulation et un montant total de 200 millions d'euros. La compagnie d'assurances belge rappelle que les 1.334.047 actions rachetées jusqu'au 31 décembre 2019 pendant ce programme, ont été annulées suite à la décision de l'assemblée générale du 20 mai dernier. Elle détient ainsi actuellement 3.592.316 actions auto-détenues, rachetées depuis le 31 décembre 2019. Avec les autres actions déjà détenues, le montant total des actions désormais détenues par Ageas s'élève à 3,90%.

Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles +5.88%