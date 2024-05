Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ageas: prise de participation dans Taiping Pension information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 15:08









(CercleFinance.com) - Ageas annonce avoir conclu un accord avec China Taiping Insurance Holdings (CTIH) pour souscrire à l'augmentation de capital de sa filiale à 100% Taiping Pension (TPP), pour une contrepartie totale d'environ 137 millions d'euros.



Après la finalisation de la transaction, prévue pour le premier trimestre 2025, Ageas détiendra 10% du capital social élargi de TPP. L'incidence sur la solvabilité du groupe belge est estimée à environ quatre points de pourcentage.



'Cet investissement lui permettra de capitaliser sur les opportunités de croissance significatives du marché chinois des retraites, en capitalisant sur la demande croissante de produits de retraite personnelle en Chine', explique l'assureur.





Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles +0.77%