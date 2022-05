Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas: prise de contrôle de la coentreprise indienne information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 10:11









(CercleFinance.com) - Ageas a annoncé vendredi qu'il allait prendre le contrôle de sa coentreprise d'assurance-vie en Inde, Ageas Federal Life Insurance Company (AFLIC), en portant sa participation de 49% à 74%.



Dans un communiqué, le groupe belge indique que son partenaire dans la joint-venture, le groupe bancaire indien Federal Bank, est appelé à conserver une participation de 26% au sein de la société.



La banque IDBI, qui figurait initialement au tour de table, va quant à elle se retirer du capital, tout en restant un partenaire de distribution d'AFLIC.



Ageas justifie cette montée au capital par sa stratégie consistant à s'étendre sur des marchés 'à fort potentiel', se caractérisant pour l'instant par un faible taux de pénétration du secteur de l'assurance.



Le groupe avait déjà relevé sa participation dans AFLIC de 26% à 49% à la fin 2020.



Coté sur Euronext Bruxelles, le titre Ageas grimpait de 1,8% vendredi dans les premiers échanges sur ces informations.





Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles +2.01%