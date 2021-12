Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas: près de 50.000 actions rachetées la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 11 août dernier, Ageas indique que 49.887 actions ont été achetées durant la semaine du 20 au 24 décembre, à un cours moyen de 43,72 euros, soit un montant total déboursé d'environ 2,18 millions d'euros.



Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 1er septembre, la compagnie d'assurance belge a ainsi acheté 1.282.132 actions pour un montant de près de 54,8 millions d'euros, représentant 0,67% du total de ses actions en circulation.





Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles +0.42%