Ageas : nouveau CEO en octobre prochain

(CercleFinance.com) - Ageas annonce, sous réserve des approbations nécessaires, que Hans De Cuyper succèdera à Bart De Smet au poste de CEO à compter du 22 octobre. Bart De Smet deviendra alors président du conseil d'administration en remplacement de Jozef De Mey. Depuis le 1er octobre 2015, Hans De Cuyper est chief executive officer d'AG Insurance et par conséquent CEO du segment 'Belgique' au sein du groupe d'assurances. Il a rejoint la société en 2004 en tant que director insurance management Asia à Hong Kong. Hans De Cuyper venant d'être nommé CEO, sa candidature au conseil d'administration d'Ageas sera proposée lors de l'assemblée des actionnaires du 22 octobre. Le processus de sélection d'un nouveau CEO d'AG Insurance a par ailleurs été lancé.

Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles -0.79%