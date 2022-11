Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas: nomination d'un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 14:22









(CercleFinance.com) - L'assureur belge Ageas a annoncé mardi que Wim Guilliams succéderait à Christophe Boizard au poste de directeur financier du groupe à compter du 1er juin prochain.



Guilliams, l'actuel directeur financier de la filiale belge, avait rejoint le groupe en 2015 après avoir occupé plusieurs postes de direction chez KBC en Belgique et en Europe de l'Est, ainsi que chez ING Insurance en Belgique.



En tant que directeur financier, il sera appelé à rejoindre le conseil d'administration du groupe, une nomination qui sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires du 17 mai prochain.



Son futur prédécesseur, Christophe Boizard, prendra quant à lui sa retraite après avoir exercé les fonctions de directeur financier pendant plus de 11 ans, un poste qui l'avait notamment permis de contribuer au lancement de l'activité de réassurance.



A compter du 1er janvier 2023, Wim sera nommé directeur financier adjoint d'Ageas afin de mettre en place une transition en douceur au niveau du poste.





