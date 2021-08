Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas : mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 07:53









(CercleFinance.com) - Ageas annonce la décision de son conseil d'administration de mettre en oeuvre un nouveau programme de rachat d'actions, portant sur ses actions ordinaires en circulation, pour un montant de 150 millions d'euros. L'assureur belge lancera ce programme le 1er septembre pour une période se terminant le 29 juillet 2022. A cette fin, il mandatera un courtier indépendant afin de l'exécuter en son nom par des achats sur le marché, via Euronext Bruxelles. Les actions rachetées seront détenues comme actions propres. Ageas a l'intention de proposer à ses actionnaires l'annulation des actions rachetées, sous réserve des actions nécessaires pour couvrir les plans d'actions accordés au senior management.

