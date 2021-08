Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas : les semestriels rebondissent avec l'assurance-vie information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 10:04









(CercleFinance.com) - Ageas a présenté mercredi des résultats semestriels marqués par une 'belle performance commerciale' dans tous ses métiers, tout en soulignant que ces chiffres n'incluaient pas l'impact des inondations du mois dernier. Le résultat net en assurance a progressé de 491 millions à 521 millions en glissement annuel, principalement sous l'effet de l'activité d'assurance-vie, dont le résultat semestriel s'est établi à 340 millions d'euros, contre 310 millions d'euros l'an passé. 'Nos activités continuent d'afficher des performances commerciales et opérationnelles saines, tant en Europe qu'en Asie', s'est félicité dans un communiqué Hans De Cuyper, le directeur général du groupe. Ageas - qui a également annoncé ce matin la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions - dit avoir constaté une atténuation de l'impact opérationnel des perturbations causées par la pandémie de Covid, bien qu'elles affectent toujours les encaissements. Concernant les inondations qui ont frappé la Belgique à la fin du mois de juillet, le groupe évoque un coût total lié aux sinistres subis par ses clients de l'ordre de 400 millions d'euros. Au niveau du résultat net, l'impact est pour l'instant estimé à quelque 55 millions d'euros (après impôts et net de réassurance). Le titre - coté sur le BEL de la Bourse de Bruxelles - lâchait 3,5% mercredi matin après la parution de ces chiffres, signant de loin la plus forte baisse de l'indice-vedette belge.

