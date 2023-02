Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas: le titre recule après des résultats mitigés information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - Le groupe d'assurance belge Ageas a dévoilé mercredi des résultats légèrement meilleurs que prévu au titre de l'exercice 2022, mais fait état d'un ratio de solvabilité décevant, ce qui faisait reculer son action à la Bourse de Bruxelles.



Le résultat net a ainsi augmenté de 20% sur l'année écoulée, à plus de 1,01 milliard d'euros, contre 844,8 millions en 2021, un chiffre supérieur de 3% aux prévisions moyennes des analystes.



Dans un communiqué, l'assureur explique avoir profité d'une solide performance opérationnelle qu'il explique par une excellente performance en non-vie en Belgique et à ses résultats en Asie.



Son ratio de solvabilité II a augmenté de 21 points de pourcentage

sur l'année pour s'établir à 218%, largement au-dessus de l'objectif de 175% que s'était fixé le groupe, mais en-dessous du consensus de 220%.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS déplorent des résultats 'brouillon', marqués par un grand nombre d'éléments exceptionnels.



Ageas a notamment expliqué qu'une transaction réussie sur des instruments hybrides hérités du passé, baptisés 'Fresh', avait contribué positivement à ses résultats en dégageant une plus-value de 146 millions d'euros.



Vers 10h30, l'action Ageas reculait de plus de 3%, alors que son indice de référence, le BEL 20, ne cédait que 0,8%.





