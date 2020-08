Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas : hausse de 31% du résultat net semestriel Cercle Finance • 07/08/2020 à 08:18









(CercleFinance.com) - La compagnie d'assurances belge Ageas dévoile un résultat net en croissance de 31% à 791 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, en incluant la plus-value de 332 millions enregistrée sur les transactions FRESH. Le résultat net en non-vie a augmenté de 56% à 181 millions, grâce à l'incidence favorable des mesures de confinement, alors que celui en vie a reculé de 36% à 310 millions, influencé par l'impact de la Covid-19 sur le résultat des investissements. 'Sauf impact important des marchés financiers au cours des prochains mois, nous sommes convaincus que nous pourrons atteindre un résultat proche de nos prévisions initiales, sans tenir compte de l'effet ponctuel positif de l'opération FRESH', estime le CEO Bart De Smet.

Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles +6.09%