Ageas : hausse d'un tiers du résultat net à neuf mois

(CercleFinance.com) - Ageas publie un résultat net au 30 septembre de 877 millions d'euros, contre 656 millions un an auparavant (+33,7%), grâce à l'activité vie en Asie et à la solide performance en non-vie en Belgique et en Europe continentale. 'Au cours du troisième trimestre, le résultat net a continué de bénéficier de notre gestion stricte de l'actif et du passif dans nos activités européennes et de la méthode prudente de valorisation de nos actifs', indique le CEO Bart De Smet. L'assureur belge revendique un encaissement sur neuf mois (à 100%) à 28,5 milliards d'euros, en hausse de 11% à périmètre constant, un ratio combiné à 94,7% contre 95,1%, et un ratio de Solvabilité IIageas à 199% malgré la baisse continue de la courbe des taux.

Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles +0.73%