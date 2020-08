Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas : départ du président du conseil en octobre Cercle Finance • 07/08/2020 à 09:04









(CercleFinance.com) - En marge de sa publication semestrielle, Ageas indique que Jozef De Mey a décidé de se retirer de la présidence du conseil d'administration à dater du 22 octobre, à l'occasion de l'assemblée des actionnaires. Rappelant que l'expiration de son mandat actuel était prévue pour le 19 mai 2021, la compagnie d'assurances belge précise que ce départ anticipé est 'le fruit d'une décision personnelle prise par le président'. 'En ce qui concerne la planification de la succession, le conseil d'administration d'Ageas est bien préparé et la procédure est déjà en cours afin de garantir une transition sereine', ajoute Ageas qui 'communiquera sur le candidat proposé en temps voulu'.

Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles +6.24%