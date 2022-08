Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ageas: croissance de 39% du résultat net au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 08:05

(CercleFinance.com) - La compagnie d'assurance belge ageas publie un résultat net en croissance de 39% à 563,4 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2022, avec un encaissement en progression de 5% à neuf milliards, à la fois en vie et en non-vie.



'Tant sur le plan opérationnel que commercial, nous avons obtenu de très bons résultats dans toutes les régions et lignes de produits', commente son CEO Hans De Cuyper, soulignant la dynamique des ventes post-covid dans la plupart des pays asiatiques.



'Grâce à la solide performance sous-jacente tant en Europe que dans les partenariats non contrôlés en Asie, qui se traduit par une amélioration des marges vie et un ratio combiné solide', il confirme la perspective d'un résultat net d'un milliard d'euros pour 2022.



Satisfait de sa position en capital et la génération de capital libre, ageas renforce son engagement de croissance pour son dividende dans le cadre d'Impact 24, et annonce donc un acompte sur dividende de 1,5 euro par action.