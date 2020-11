Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas : croissance de 13% du résultat net à neuf mois Cercle Finance • 13/11/2020 à 08:18









(CercleFinance.com) - Ageas publie un résultat net sur les neuf premiers mois de 2020 en croissance de 13% à 994 millions d'euros, en grande partie grâce au résultat positif du compte général à la suite de la plus-value sur les transactions FRESH. Le résultat net non-vie a augmenté de 54% à 311 millions grâce à une bonne performance dans tous les segments et à une moindre fréquence des sinistres, alors que le résultat net vie a chuté de 36% à 426 millions avec l'effet de la Covid-19 sur le résultat des investissements. 'Sauf impact important des marchés financiers au cours des dernières semaines de l'année, nous restons persuadés que nous pourrons atteindre un résultat proche de nos prévisions initiales', commente Hans De Cuyper, le CEO de la compagnie d'assurances belge.

Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles 0.00%